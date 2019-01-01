Brand
21st & 22nd
Oct’20
Hasura brand
DiscordLinkedinTwitter

Talks

Enabling Innovation & Empowering Developers - GraphQL’s role in the Enterprise

Tanmai Gopal
Hasura

The New Data Fabric, 2020 as a trigger for innovation

James Governor
Redmonk

Data Federation with GraphQL

Diana Suvorova, Deep Ganguly, Tanmai Gopal, Bhaskar Ghosh, Allison Kunz
Uber, SAP, Hasura, 8VC

Digital Transformation at Optum

Latha Budideti, Nagaraja Nayak, Gurumurthy Sithuraj
Optum

Building Airbnb’s Data Graph

Adam Miskiewicz
Airbnb

Moving Fast & Not Breaking Things

Ashwin Goyal, Evan Huus and Tanmai Gopal
Swiggy, Shopify, Hasura

© Copyright 2026 Hasura