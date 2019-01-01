Talks
Enabling Innovation & Empowering Developers - GraphQL’s role in the Enterprise
Tanmai Gopal
Hasura
The New Data Fabric, 2020 as a trigger for innovation
James Governor
Redmonk
Data Federation with GraphQL
Diana Suvorova, Deep Ganguly, Tanmai Gopal, Bhaskar Ghosh, Allison Kunz
Uber, SAP, Hasura, 8VC
Digital Transformation at Optum
Latha Budideti, Nagaraja Nayak, Gurumurthy Sithuraj
Optum
Building Airbnb’s Data Graph
Adam Miskiewicz
Airbnb
Moving Fast & Not Breaking Things
Ashwin Goyal, Evan Huus and Tanmai Gopal
Swiggy, Shopify, Hasura
© Copyright 2026 Hasura