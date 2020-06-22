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Hasuracon20
Talk title

Clinical Platform Approach using GraphQL, serverless, Microfrontends

22-06-2020 · 11:30 PDT
TypeHealthcare
Coming Soon
Gurumurthy Sithuraj
Gurumurthy Sithuraj
Director of IT
UnitedHealth Group
Linkedin
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Building an enterprise multi-tenant SaaS product with Hasura
Richard Girges
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Adding GraphQL using Hasura to an existing FinTech app to speed up development
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