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Announcing Hasura Cloud: the managed service to access your data via GraphQL instantly
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Talk title
Clinical Platform Approach using GraphQL, serverless, Microfrontends
22-06-2020
·
11:30 PDT
Healthcare
Coming Soon
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Gurumurthy Sithuraj
Director of IT
UnitedHealth Group
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