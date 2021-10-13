Hasura, Inc.: MASTER PRODUCT LICENSING AND SUPPORT SERVICES AGREEMENT

- General Indemnification.
LICENSOR AGREES TO DEFEND, INDEMNIFY, AND HOLD HARMLESS LICENSEE, ITS AFFILIATES, REGISTERED USERS AND CUSTOMERS AND THEIR RESPECTIVE DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AND AGENTS, FROM AND AGAINST ANY AND ALL ACTUAL OR ALLEGED THIRD PARTY CLAIMS, ACTIONS, DAMAGES, OR OTHER LIABILITIES (INCLUDING REASONABLE ATTORNEYS’ FEES, COURT COSTS AND OTHER COSTS OF DEFENSE) CAUSED BY OR ARISING FROM, IN WHOLE OR IN PART, ANY ACT, OMISSION, ERROR, OR BREACH OF CONTRACT BY LICENSOR OR ITS SUBCONTRACTORS OF ALL TIERS OR THEIR RESPECTIVE DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS.
- Infringement Indemnification.
LICENSOR SHALL INDEMNIFY AND HOLD LICENSEE, ITS AFFILIATES, REGISTERED USERS, AND CUSTOMERS AND THEIR RESPECTIVE SUCCESSORS, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AND AGENTS HARMLESS FROM AND AGAINST ANY AND ALL ACTIONS, CLAIMS, LOSSES, DAMAGES, LIABILITIES, AWARDS, COSTS, AND EXPENSES (INCLUDING LEGAL FEES) WHICH ARE BASED ON A CLAIM THAT (I) THE PRODUCT AND ITS SALE, LICENSE, AND USE HEREUNDER; AND/OR (II) THE PERFORMANCE OF SERVICES AND ANY ITEMS PROVIDED OR UTILIZED BY LICENSOR IN THE PERFORMANCE OF THE SERVICES VIOLATES OR INFRINGES UPON ANY COPYRIGHT, PATENT, TRADE SECRET, OR OTHER PROPRIETARY OR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT OF ANY THIRD PARTY OR CONTRIBUTES TO SUCH VIOLATION OR INFRINGEMENT (“INFRINGEMENT”). IN THE EVENT AN INJUNCTION IS SOUGHT OR OBTAINED AGAINST USE OF THE PRODUCT OR IN LICENSEE’S OPINION IS LIKELY TO BE SOUGHT OR OBTAINED, LICENSOR SHALL, AT ITS OPTION AND EXPENSE, EITHER (A) PROCURE FOR LICENSEE AND ITS APPLICABLE AFFILIATES AND APPLICABLE CUSTOMERS THE RIGHT TO CONTINUE TO USE THE INFRINGING PRODUCT AS SET FORTH IN THIS MASTER AGREEMENT, OR (B) REPLACE OR MODIFY THE INFRINGING WORK PRODUCT OR PRODUCT TO MAKE ITS USE NON-INFRINGING WHILE BEING CAPABLE OF PERFORMING THE SAME FUNCTION WITHOUT DEGRADATION OF PERFORMANCE.
- Indemnification Procedures.
LICENSOR WILL: (I) NOTIFY LICENSEE, WITHIN A REASONABLE TIME, OF ANY AND ALL INFRINGEMENTS (AS DEFINED IN ARTICLE 8.3) AND INCIDENTS, DAMAGES, CLAIMS OR ACTIONS THAT ARISE OUT OF OR RESULT FROM PERFORMANCE UNDER THIS MASTER AGREEMENT; (II) CONTROL THE DEFENSE AND SETTLEMENT OF ANY SUCH CLAIM RECEIVED BY LICENSOR OR TENDERED TO LICENSOR BY LICENSEE (III) NOT SETTLE OR COMPROMISE ANY SUCH CLAIM THAT IMPOSES ANY LIABILITY OR OBLIGATION ON LICENSEE, WITHOUT LICENSEE’S PRIOR WRITTEN CONSENT. LICENSEE WILL: (I) INFORM LICENSOR, WITHIN A REASONABLE TIME, OF ANY SUCH CLAIM FOR WHICH LICENSEE IS SEEKING INDEMNIFICATION; (II) PROVIDE LICENSOR WITH REASONABLE ASSISTANCE IN THE DEFENSE OF ANY SUCH CLAIM; AND (III) HAVE THE RIGHT TO PARTICIPATE IN THE DEFENSE OF ANY SUCH CLAIM AT LICENSEE'S EXPENSE AND THROUGH COUNSEL OF LICENSEE'S CHOOSING; AND (IV)
- Survival. The terms and conditions set forth in this Article 8 shall survive expiration or termination of this Master Agreement.