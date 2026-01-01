Instant GraphQL and REST for Databases

Databases list
Create reusable APIs from your databases within minutes with centralized authentication.
AlloyDB
Amazon Aurora
Aiven
Amazon DynamoDB
Amazon RDS
Crunchy Data
Supabase
AlloyDB
AzureDB Postgres
Citus Data
CockroachDB
Microsoft SQL Server
Neon PostgreSQL
PostgreSQL
Timescale
YugabyteDB
Snowflake
MySQL
Oracle
Amazon Redshift
Cassandra
Azure Cosmos DB NoSQL
Azure Data Lake
Azure Synapse
ClickHouse
Cloud Spanner
Couchbase
CSV
Databricks
Elasticsearch
IBM DB2
MongoDB
Neo4j
PlanetScale
Redis
SAP HANA
Amazon Aurora
SingleStore
Turso
Aiven
Amazon DynamoDB
Amazon RDS
Crunchy Data
Supabase
AzureDB Postgres
Citus Data
CockroachDB
Microsoft SQL Server
Neon PostgreSQL
PostgreSQL
Timescale
YugabyteDB
Snowflake
MySQL
Oracle
Amazon Redshift
Cassandra
Azure Cosmos DB NoSQL
Azure Data Lake
Azure Synapse
ClickHouse
Cloud Spanner
Couchbase
CSV
Databricks
Elasticsearch
IBM DB2
MongoDB
Neo4j
PlanetScale
Redis
SAP HANA
SingleStore