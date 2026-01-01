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Instant GraphQL and REST for Databases

Create reusable GraphQL and REST APIs from your databases within minutes, with centralized authorization, and data security down to the row and column level.

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Create reusable APIs from your databases within minutes with centralized authentication.

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Ship a rock-solid API on your data – in minutes!